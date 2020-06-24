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10:41   24 Июня 2020
Экономика

В России могут увеличить размер материнского капитала

В России могут увеличить размер материнского капитала

Размер маткапитала на первенца может вырасти к 2023 году до 524 тысяч рублей, увеличение может составить 60 тысяч за три года, согласно проекту характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

Актуальная выплата за первого ребенка составляет 466 тысяч рублей, при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тысяч рублей. Таким образом выплата увеличится до 616 тысяч рублей.

В проекте бюджета сообщается, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 485 тысяч рублей, в 2022 году – до 504 тысяч рублей, в 2023 – до 524 тысяч рублей. Выплаты на второго ребенка могут вырасти до 641 тысячи, 666 тысяч и 693 тысяч соответственно, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

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Автор: Борис Нестеров
#бюджет #выплаты #маткапитал

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