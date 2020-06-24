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10:38   24 Июня 2020
Экономика

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

После четырех месяцев сокращения валютных сбережений в банках россияне начали пополнять депозиты: в мае объем средств вырос на 721,1 млн долларов, или 0,8%.

Граждане вернули лишь 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года, но это уже сигнализирует о том, что экономическая ситуация меньше беспокоит граждан, пояснил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий в комментарии РБК подтвердил, что в предыдущие месяцы у людей образовался "навес" наличных денег, который вместе со спадом пандемии коронавируса конвертируется в счета. При этом директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин предположил, что некоторые клиенты покупали валюту, поскольку рублевая часть депозитов физлиц снизилась. Он считает, что у россиян нет резона открывать новые вклады в валюте из-за низких ставок.

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Автор: Юлия Яковлева
#банки #валюта #валютные вклады

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