Борисов не исключил нового соглашения с Турцией на поставку С-400

Договор с Турцией на дополнительную поставку С-400 вполне может быть заключен, если Анкара изъявит такое желание. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке комплексов С-400, отметил Борисов. Поэтому такой договор может быть заключен.

В 2017 году Москва и Анкара договорились о поставке из России в Турцию комплексов С-400. Ранее страны НАТО не приобретали эти системы, Анкара стала первой. Сделка Турции с Россией вызвала негативную реакцию НАТО и США.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" производства РФ предназначена для поражения воздушных целей в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.