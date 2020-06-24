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10:38   24 Июня 2020
Армия

Борисов не исключил нового соглашения с Турцией на поставку С-400

Борисов не исключил нового соглашения с Турцией на поставку С-400

Договор с Турцией на дополнительную поставку С-400 вполне может быть заключен, если Анкара изъявит такое желание. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке комплексов С-400, отметил Борисов. Поэтому такой договор может быть заключен.

В 2017 году Москва и Анкара договорились о поставке из России в Турцию комплексов С-400. Ранее страны НАТО не приобретали эти системы, Анкара стала первой. Сделка Турции с Россией вызвала негативную реакцию НАТО и США.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" производства РФ предназначена для поражения воздушных целей в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #турция #борисов

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