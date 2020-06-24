Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
10:35   24 Июня 2020
Политика

Путин обратился с торжественной речью к участникам Парада Победы в Москве

Путин обратился с торжественной речью к участникам Парада Победы в Москве

Обращение Президента РФ Владимира Путина к участникам парада Победы, посвященному 75-й годовщине победы в Великой Отечественной Войны было произнесено 24 июня на Красной площади.

Президент поздравил всех с праздником и отметил то, что победа определила будущее планеты на десятилетия вперед.

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны", — отмечает Владимир Путин.

Он также напоминает, что 75 лет назад на том же месте, у стен Кремля, был совершен парад победителей, который остался в истории как "триумф невиданной силы", как торжество победы добра над злом и мира над войной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...