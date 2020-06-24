Путин обратился с торжественной речью к участникам Парада Победы в Москве

Обращение Президента РФ Владимира Путина к участникам парада Победы, посвященному 75-й годовщине победы в Великой Отечественной Войны было произнесено 24 июня на Красной площади.

Президент поздравил всех с праздником и отметил то, что победа определила будущее планеты на десятилетия вперед.

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны", — отмечает Владимир Путин.

Он также напоминает, что 75 лет назад на том же месте, у стен Кремля, был совершен парад победителей, который остался в истории как "триумф невиданной силы", как торжество победы добра над злом и мира над войной.