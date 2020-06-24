Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Ношение масок является обязательным режимом в период распространения коронавируса. Но в жаркую погоду в ней сложно дышать, поэтому многие спускают ее на подбородок.

Неправильное ношение средств индивидуальной защиты может привести к нарушению санитарного режима. COVID-19 еще не отступил, и какими будут последствия, неизвестно, передает "360".

Анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов отметил, что люди чувствуют удушение в маске в жару. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Он добавил, что носить маски на подбородке или совсем не носить опасно, особенно в больших городах, где много мигрантов. Защитные маски очень важно носить в общественных местах и на транспорте, пока вирус не перестал распространяться.

Многие врачи считают, что вторая волна COVID-19 начнется осенью. Они призывают вести здоровый образ жизни, так как с крепким здоровьем меньше шансов заболеть.