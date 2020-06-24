Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
10:29   24 Июня 2020
Армия

Путин отметил силу и мужество бойцов Красной армии, защитивших Родину ценой своей жизни

Путин отметил силу и мужество бойцов Красной армии, защитивших Родину ценой своей жизни

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил огромный вклад бойцов Красной армии в обеспечение безопасности всего человечества.

Президент отметил, что невозможно даже представить, что было бы с миром, если бы на его защиту не встала Красная армия.

"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг помнить об этом", отметил российский президент.

Парад Победы в Москве, который обычно проводится 9 мая, в этом году пришлось перенести в связи с распространением коронавируса. Было принято решение провести парад в 75-ю годовщину первого Парада Победы в Москве, который прошел 24 июня 1945 года.

Также пандемия коронавируса внесла коррективы в планы о голосовании по поправкам в Конституцию. Изначально его планировалось провести 22 апреля, однако, чтобы не подвергать риску здоровье граждан, голосование пришлось перенести. Оно пройдет в период с 25 июня по 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #минобороны #парад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...