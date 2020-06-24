Путин отметил силу и мужество бойцов Красной армии, защитивших Родину ценой своей жизни

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил огромный вклад бойцов Красной армии в обеспечение безопасности всего человечества.

Президент отметил, что невозможно даже представить, что было бы с миром, если бы на его защиту не встала Красная армия.

"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг — помнить об этом", — отметил российский президент.

Парад Победы в Москве, который обычно проводится 9 мая, в этом году пришлось перенести в связи с распространением коронавируса. Было принято решение провести парад в 75-ю годовщину первого Парада Победы в Москве, который прошел 24 июня 1945 года.

Также пандемия коронавируса внесла коррективы в планы о голосовании по поправкам в Конституцию. Изначально его планировалось провести 22 апреля, однако, чтобы не подвергать риску здоровье граждан, голосование пришлось перенести. Оно пройдет в период с 25 июня по 1 июля.