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10:24   24 Июня 2020
Армия

Путин объявил минуту молчания перед парадом Победы в Москве

Путин объявил минуту молчания перед парадом Победы в Москве

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания перед парадом Победы в Москве.

Парад проходит 24 июня в российской столице, а также в Петербурге и еще 26 городах. Мероприятие перенесли с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Выступая перед ветеранами на Красной площади, российский президент заявил, что в этот день люди склоняют головы перед светлой памятью всех не пришедших с Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что мир скорбит о ветеранах, которые сейчас уже не с нами.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #путин #парад победы

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