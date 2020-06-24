Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания перед парадом Победы в Москве.

Парад проходит 24 июня в российской столице, а также в Петербурге и еще 26 городах. Мероприятие перенесли с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Выступая перед ветеранами на Красной площади, российский президент заявил, что в этот день люди склоняют головы перед светлой памятью всех не пришедших с Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что мир скорбит о ветеранах, которые сейчас уже не с нами.