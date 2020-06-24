Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу высказал поздравительные слова участникам парада Победы с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

На территорию Красной площади внесли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. На площадь выехал глава Министерства обороны РФ Шойгу. Совместно с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым министр осуществил объезд строя наземных расчетов.

В Москве проходил военный парад, приуроченный 75-летию Победы в ВОВ. В 2020 году на фоне распространения нового типа коронавируса традиционные праздничные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня. Государственный лидер Владимир Путин назначил парад на это число, потому что именно в этот день, в 1945 году, состоялся первый парад Победы.