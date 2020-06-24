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10:00   24 Июня 2020
Армия

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ начался в Москве

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ начался в Москве

Военный парад, посвященный 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади.

На праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли лидеры стран СНГ и ряда других государств. Кроме того, торжественным маршем по Красной площади сегодня пройдут не только российские военные, но и представители зарубежных Вооруженных сил.

В параде примут участие пешая колонна - часть военнослужащих пройдет по площади в форме времен Великой Отечественной войны, а также механизированная - более двухсот единиц техники. Состоится уникальное воздушное шоу.

В исторической части парада участвует техника, которая была задействована в Великой Отечественной войне. Зрители смогут увидеть легендарный танк Т-34. Современные вооружения будут представлены новинками российского военно-промышленного комплекса. Впервые в центре Москвы на параде пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #минобороны #вов #парад победы

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