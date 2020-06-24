Путин и Токаев обсудили вышедшую статью президента России о Великой Отечественной войне

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев при встрече обсудили статью, которую написал президент РФ о Великой Отечественной войне.

Токаев поздравил Владимира Путина с выпуском статьи. Он считает ее очень глубокой и интересной. По мнению Токаева, статья хорошо читается и имеет хорошую стилистику. Владимир Путин рассказал, что как-то попросил дать ему документы из архива и в ходе их изучения увлекся настолько, что решил написать эту статью.