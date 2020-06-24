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9:51   24 Июня 2020
Общество

Британские медики назвали пожизненные последствия коронавируса

Британские медики назвали пожизненные последствия коронавируса

Коронавирусная инфекция оказалась способна оставить после себя проблемы со здоровьем, которые будут с перенесшим COVID-19 пациентом всю оставшуюся жизнь.

Проблемы с легкими, хроническая усталость и расстройство психики остаются навсегда у каждого третьего пациента, перенесшего коронавирус. Соответствующее заявление сделало издание The Daily Teleraph, ссылаясь на результаты исследования медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Британские врачи выяснили, что фиброз легких развивается у 30% вылечившихся от инфекции, передает "Вечерняя Москва". Половина пациентов, выздоровевших от коронавируса, испытывает физические, когнитивные и психологические нарушения. Коронавирус продолжает активное распространение из-за людей, не верящих в его существование, уверен эксперт Агаси Тавадян.

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Автор: Ирина Большунова
#болезнь #коронавирус

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