Коронавирусная инфекция оказалась способна оставить после себя проблемы со здоровьем, которые будут с перенесшим COVID-19 пациентом всю оставшуюся жизнь.

Проблемы с легкими, хроническая усталость и расстройство психики остаются навсегда у каждого третьего пациента, перенесшего коронавирус. Соответствующее заявление сделало издание The Daily Teleraph, ссылаясь на результаты исследования медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Британские врачи выяснили, что фиброз легких развивается у 30% вылечившихся от инфекции, передает "Вечерняя Москва". Половина пациентов, выздоровевших от коронавируса, испытывает физические, когнитивные и психологические нарушения. Коронавирус продолжает активное распространение из-за людей, не верящих в его существование, уверен эксперт Агаси Тавадян.