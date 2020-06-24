Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

Медики объяснили опасность ношения защитной маски на подбородке

 Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве

Шойгу обратился к участникам парада Победы в Москве
В России ожидается увеличение объема материнского капитала

В России ожидается увеличение объема материнского капитала

 Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае

Эксперты объяснили рост валютных вкладов россиян в мае
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
9:46   24 Июня 2020
Общество

Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения

Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения

Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гражданам следует с особым вниманием относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения, уточнил он. На Северном Кавказе, в Сибири, южной и европейской части России ожидается высокий уровень УФ-индекса.

Солнце сейчас находится на минимальной высоте от Земли, в связи с чем оно очень насыщено энергией, добавил Вильфанд. Известно, что УФ-индекс напрямую связан со здоровьем кожи человека. В полуденные часы в этот период лучше оставаться дома.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#погода #вильфанд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...