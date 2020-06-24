Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения

Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гражданам следует с особым вниманием относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения, уточнил он. На Северном Кавказе, в Сибири, южной и европейской части России ожидается высокий уровень УФ-индекса.

Солнце сейчас находится на минимальной высоте от Земли, в связи с чем оно очень насыщено энергией, добавил Вильфанд. Известно, что УФ-индекс напрямую связан со здоровьем кожи человека. В полуденные часы в этот период лучше оставаться дома.