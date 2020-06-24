Москалькова заявила, что сейчас прорабатывается возвращение граждан РФ Бута и Ярошенко

Вопрос возвращения на родину Виктора Бута и Константина Ярошенко обсуждается, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова указала, что в настоящее время ведется переговорный процесс и он не закончен. Вопрос держится в режиме конфиденциальности. Она также выразила надежду, что эта гуманитарная миссия завершится в скором времени.

Ранее появилась информация, что осужденных на территории Соединенных Штатов российских граждан Константина Ярошенко и Виктора Бута могут обменять на несколько осужденных в РФ американцев. Об этом сообщил адвокат россиян Алексей Тарасов. Не исключается, что это может быть обмен сразу несколькими заключенными.