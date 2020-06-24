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9:27   24 Июня 2020
Общество

Данные нескольких миллионов пользователей Telegram слили в Даркнет

Данные нескольких миллионов пользователей Telegram слили в Даркнет

Данные о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram появились на одном из форумов в Даркнете. Об этом информировал портал "Код Дурова".

Выставленный на форуме файл весит около 900 Мбайт. Он позволяет узнать номер телефона и уникальный идентификатор, используя ник пользователя. Так, редакция портала нашла телефонные номера сотрудников во время проверки, сообщил "Код Дурова".

Пресс-служба мессенджера подтвердила факт существования базы, обозначив, что информация собирается посредством встроенной функции импорта контактов во время регистрации. Также представители компании подчеркнули, что ни один позволяющий пользователям общаться с контактами из телефонной книги сервис не может полностью исключить этот перебор.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #дуров #telegram #сеть #даркнет

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