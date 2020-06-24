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9:10   24 Июня 2020
Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в "китайский грипп" или "кунг-флю"

Трамп предложил переименовать коронавирус в "китайский грипп" или "кунг-флю"

Президент США Дональд Трамп предложил дать коронавирусу другое название, об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Аризона.

По словам Трампа, многие люди не понимают, что означают цифры 19 в названии вируса COVID-19. Он считает, что неплохо было бы называть заболевание "Ухань" или переименовать в "китайский грипп" или "кунг-флю" по аналогии с восточными единоборствами "кунг-фу".

"Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом", — заметил американский президент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти девять миллионов человек, свыше 469 тысяч пациентов скончались.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #коронавирус

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