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8:34   24 Июня 2020
Общество

Путин повысил в звании командующего ЮВО Александра Дворникова

Путин повысил в звании командующего ЮВО Александра Дворникова

Командующий Южным военным округом (ЮВО) Александр Дворников был повышен в звании до генерала. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован в базе правовых актов.

Александр Дворников пять лет назад вступил на должность командующего российским формированием войск на территории Сирийской Арабской Республики (САР). На данном посту военный прослужил с сентября 2015 года по июнь 2016 года. Спустя несколько месяцев — в сентябре — получил полномочия командующего войсками ЮВО.

"Присвоить воинское звание генерала армии Дворникову Александру Владимировичу", — сказано в документе.

До начала военной карьеры Дворников прошел обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище, а также окончил Военные академии имени Фрунзе и Генерального штаба ВС России. После завершения учебы в последнем вступил на должность заместителя командующего армией, а вскоре начальника армейского штаба в Сибирском военном округе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дворников

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