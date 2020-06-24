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7:57   24 Июня 2020
Общество

Подготовка к голосованию по поправкам к Конституции завершается в Иркутской области

Подготовка к голосованию по поправкам к Конституции завершается в Иркутской области

Начинается завершающий этап по подготовке всероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию в Иркутской области. Об этом накануне заявил председатель регионального избиркома Илья Дмитриев.

Информацией об этом глава избирательной комиссии поделился в ходе антитеррористической комиссии, на которой также присутствовал временно исполняющий обязанности (врио) губернатор Иркутской области Игорь Кобзева. Известно, что за все время мониторинга проделанной работы на пунктах голосования было проверено порядка 1894 участков.

Члены участковой избирательной комиссии совместно с сотрудниками органов местного самоуправления, а также полицией и МЧС, осуществляли контроль за работой по оснащению участков необходимыми инструментами для честного и безопасного голосования. Отмечается, что до 23 июня под охраной правоохранителей находились бюллетени, сегодня их передадут в УИКи.

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Автор: Кристина Мокроусова
#иркутская область

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