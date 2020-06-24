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6:55   24 Июня 2020
Общество

Комиссия Госдумы уличила ряд СМИ в публикации фейков о голосовании по Конституции

Комиссия Госдумы уличила ряд СМИ в публикации фейков о голосовании по Конституции

Комиссия Госдумы наладила совместную работу с профилирующими ведомствами и организациями по вопросу выявления недостоверных публикаций СМИ на тему голосования по Конституции. О результатах мониторинга рассказал глава Комиссии Василий Пискарев.

Председатель отметил, что по итогам работы в размещении информационных вбросах были уличены радиостанция "Голос Америки" и "Немецкая волна", телеканал "Настоящее время", кроме того, фейки были выявлены у "Радио Свободы". В соответствии с российским законодательством Пискарев направил ряд материалов в Генпрокуратуру.

"Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений", — отметил парламентарий.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич ранее рассказал о методах западных структур фальсифицировать информацию. Некоторые СМИ пытаются помешать проведению честного голосования по поправкам в Конституцию в России. Выяснялось, что ряд СМИ-иноагентов специально размещают в Сети недостоверную информацию о поправках в Основной закон. По словам Малькевича, за подобную деятельность СМИ, в частности "Радио Свобода" и другие вышеперечисленные, получают от иностранных спонсоров один млрд рублей ежегодно, передает ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#малькевич

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