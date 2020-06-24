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6:21   24 Июня 2020
Экономика

Сбербанк и Яндекс остановят сотрудничество в двух совместных проектах

Сбербанк и Яндекс остановят сотрудничество в двух совместных проектах

Сотрудничество Яндекса и Сбербанка прекратится по проектам "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Соответствующее заявление сделали представители интернет-компании.

Яндекс и Сбербанк подписали соглашение о разделении активов. Таким образом, Яндекс планирует приобрести у банка его акции в "Яндекс.Маркете", а Сбербанк выкупит у интернет-гиганта его активы во втором проекте, передает РИА Новости.

Сейчас Сбербанк владеет 45% "Яндекс.Маркета", однако компания намерена выкупить эту долю у кредитной организации за 42 миллиона рублей. Общая стоимость проекта при этом составляет около 87,3 миллиона рублей. При этом Сбербанк выкупит 25% акций интернет-компании в "Яндекс-Деньгах" за 2,4 миллиона рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#акции #сбербанк #сотрудничество #яндекс

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