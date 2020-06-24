Участие в параде Победы примет рекордное количество военной техники

Грандиозное зрелище обещают россиянам организаторы юбилейного парада Победы в Москве, который начнется на Красной площади в среду, в 10:00. Участие в параде, который перенесли с 9 Мая из-за коронавируса, примет рекордное количество военной техники.

Парад в честь 75-й годовщины Великой Победы из-за пандемии COVID-19 перенесли на 24 июня, эта дата тоже является символической: в 1945 году в этот день по главной площади страны прошли советские воины, одержавшие победу над гитлеровскими нацистами.

Репетиции и подготовку к параду проводили при строгом соблюдении правил безопасности, военнослужащих протестировали на коронавирус, при малейшем подозрении на недомогание их тут же изолировали, у всех регулярно измеряли температуру. Так как социальную дистанцию в 1,5 метра невозможно соблюдать в парадной "коробке", было сделано все возможное, чтобы не допустить рисков распространения инфекции.

Парад Победы продлится полтора часа, а не час, как обычно. В Москве подготовка к параду проходила в авральном режиме. Организаторы обещают грандиозное зрелище. Участие в параде на Красной площади примет рекордное количество военной техники — 234 единицы, некоторые будут представлены впервые, например, новые танки Т-90М и Т-80БВМ. Артиллеристы впервые продемонстрируют на параде РСЗО "Торнадо-С", силы ПВО покажут ЗРК С-350 "Витязь", а представители РХБЗ - тяжелую огнеметную систему на базе колесного шасси ТОС-2 "Тосочка", передает РИА Новости.