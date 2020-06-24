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5:13   24 Июня 2020
Технологии

Верховный суд ФРГ поддержал решение запретить Facebook сбор данных

Верховный суд ФРГ поддержал решение запретить Facebook сбор данных

Федеральное антимонопольное ведомство (ФАВ) Германии вправе запретить компании Facebook заниматься сбором данных пользователей без их согласия. Соответствующее постановление принял верховный суд ФРГ.

Федеральный верховный суд поддержал антимонопольное ведомство Германии, признав решение о запрете американской компании Facebook сбора данных без дополнительного согласия пользователей. Речь идет о сборе данных, который происходит на сторонних площадках, использующих инструменты Facebook.

Руководство Facebook постоянно заявляет о недопустимости ограничений свободы слова. Facebook призывает, чтобы компанию рассматривали исключительно как издателя, таким образом уходя от ответственности за распространение фейковых новостей в соцсети.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что американская компания Facebook должна соблюдать российское законодательство. Парламентарий сообщил об этом Федеральному агентству новостей, комментируя заявление основателя "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, пригрозившего подать в суд на Facebook из-за рекламы мошеннических схем в соцсети от его имени, передает ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #данные #facebook

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