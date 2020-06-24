Украинские радикалы напали на депутата партии "Слуга народа" Литвиненко

Радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Верховной рады от президентской политической силы "Слуга народа" Сергея Литвиненко в Ровенской области Украины.

Сергей Литвиненко, по его словам, прибыл в город Березное, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция сообщила депутату, что радикалы "Национального корпуса" собрались с яйцами, красками, камнями, а также "каким-то огнестрельным оружием". Депутат Верховной рады решил покинуть офис, но избежать нападения он не смог.

"Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины", — цитирует его "112 Украина".

В результате столкновений противников и сторонников депутата пострадал один полицейский, 15 человек задержали. Об этом сообщили в Национальной полиции по Ровенской области.