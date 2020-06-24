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4:19   24 Июня 2020
Политика

Украинские радикалы напали на депутата партии "Слуга народа" Литвиненко

Украинские радикалы напали на депутата партии "Слуга народа" Литвиненко

Радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Верховной рады от президентской политической силы "Слуга народа" Сергея Литвиненко в Ровенской области Украины.

Сергей Литвиненко, по его словам, прибыл в город Березное, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция сообщила депутату, что радикалы "Национального корпуса" собрались с яйцами, красками, камнями, а также "каким-то огнестрельным оружием". Депутат Верховной рады решил покинуть офис, но избежать нападения он не смог.

"Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины", — цитирует его "112 Украина".

В результате столкновений противников и сторонников депутата пострадал один полицейский, 15 человек задержали. Об этом сообщили в Национальной полиции по Ровенской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #нападение #литвиненко

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