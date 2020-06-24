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3:35   24 Июня 2020
Политика

Захарова ответила на грубые высказывания грузинского журналиста в адрес Путина

Захарова ответила на грубые высказывания грузинского журналиста в адрес Путина

Психическое здоровье грузинского журналиста Георгия Габунии вызывает сомнения у российской стороны. Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала грубые высказывания журналиста в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире грузинского канала "Мтавари архи". Представитель МИД РФ отметила, что в случае с Габунией можно применить недавнее высказывание главы российского ведомства Сергея Лаврова.

"Недавно Сергей Лавров уже давал оценку истерики грузинских журналисток, которая в данном случае более чем уместна: "Вы больные, девочки", — цитирует Захарову РИА Новости.

Георгий Габуния 22 июня заявил, что президент РФ Владимир Путин "разве что не сбросил" на Грузию атомный снаряд. Журналист уже и ранее позволял себе подобные высказывания, за что подвергался критике со стороны грузинского общества.

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Автор: Яна Либерман
#захарова #путин #мид рф #габуния

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