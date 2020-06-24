Редакция ФАН обнародовала видео с места воздушной атаки в сирийской Хаме

Правительственная армия Сирийской Арабской Республики (САР) отразила несколько воздушных ударов с помощью комплекса мер противовоздушной обороны (ПВО) в небе над провинцией Хама. Видео с места инцидента обнародовала редакция ФАН.

Согласно информации агентства SANA, в ходе боевых действий силами систем ПВО были уничтожены несколько целей. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся на месте событий, предоставил СМИ видеозапись, на которой запечатлены итоги нападения.

Несколько часов назад стало известно о воздушной атаке над сирийскими провинциями Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Информировалось, что сирийские военные активно отражали ракетный обстрел, в результате погибли два человека и еще четверо сирийских военных пострадали. В ходе боевых действий был нанесен значительный материальный ущерб.