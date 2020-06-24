Трамп: разрушителям памятников в США грозит до 10 лет лишения свободы

Федеральное правительство США получило полномочия для ареста участников массовых беспорядков, разрушающих памятники и иные статуи. Злоумышленникам теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Соответствующее распоряжение сделал президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что разрушенные памятники являлись федеральной собственностью, и, в соответствии с законом о защите монументов ветеранам, злоумышленники должны понести справедливое наказание. По словам американского лидера, разрешение на арест вандалов вступает немедленно, а его сила распространяется даже на уже совершенные преступления, передает телеканал "360".

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность", — написал Трамп в Twitter.

Радикальные демонстрации распространились по территории США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб в ходе жесткого задержания уже бывшим сотрудником полиции. Сотрудник правоохранительных органов надавил коленом на горло Флойда, вследствие чего тот умер.