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2:39   24 Июня 2020
Общество

Трамп: разрушителям памятников в США грозит до 10 лет лишения свободы

Трамп: разрушителям памятников в США грозит до 10 лет лишения свободы

Федеральное правительство США получило полномочия для ареста участников массовых беспорядков, разрушающих памятники и иные статуи. Злоумышленникам теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Соответствующее распоряжение сделал президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что разрушенные памятники являлись федеральной собственностью, и, в соответствии с законом о защите монументов ветеранам, злоумышленники должны понести справедливое наказание. По словам американского лидера, разрешение на арест вандалов вступает немедленно, а его сила распространяется даже на уже совершенные преступления, передает телеканал "360".

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность", — написал Трамп в Twitter.

Радикальные демонстрации распространились по территории США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб в ходе жесткого задержания уже бывшим сотрудником полиции. Сотрудник правоохранительных органов надавил коленом на горло Флойда, вследствие чего тот умер.

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Автор: Ирина Большунова
#дональд трамп

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