Адвокат рассказала, что нужно знать туристу перед путешествием после карантина

Туристы могут столкнуться с рядом проблем во время поездки в другую страну из-за последствий пандемии коронавируса. Председатель коллегии Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим поделилась советами, как сделать отдых безопасным.

Полис страхования здоровья россиянина, отправившегося в страну, где введен режим ЧС или объявлен карантин, будет недействителен, сообщила Сулим. Адвокат обратила внимание, что гражданам стоит внимательно отнестись к вопросу страховки, так как она хотя бы частично покроет ущерб, который понесет турист, если заболеет во время отдыха, передает Nation News.

"...страховка будет действовать даже в случае обычного ОРВИ, не говоря уже о коронавирусе. Изучите, включает ли страховка такую опцию, как оплата возвращения туриста на родину после прохождения карантина или медицинских процедур", — рассказала Сулим.

Адвокат также порекомендовала россиянам узнать все о месте, в которое они решат отправиться, чтобы не просидеть весь отпуск в номере на карантине. Также необходимо поинтересоваться о состоянии отеля, так как многие гостиницы обанкротились или понесли серьезные убытки.