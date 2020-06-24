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1:41   24 Июня 2020
Политика

Пушков сравнил Украину с "паразитическим государством"

Пушков сравнил Украину с "паразитическим государством"

Украина только и делает, что кричит "нам все должны", заявил сенатор Алексей Пушков. Киев требует от России "сотни миллионов долларов", которые Москва якобы должна Незалежной за пользование военно-морскими базами в Крыму.

Заявления Украины, что РФ якобы не выплачивала положенные деньги за базирование Черноморского флота после присоединения Крыма, лишний раз доказывает, что Киев может лишь "стоять с протянутой рукой", считает Пушков. Об этом сообщило РИА Новости.

"Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", — написал сенатор в Twitter.

Условия размещения Черноморского флота в акватории Крыма после распада СССР закреплены в "Большом договоре" о дружбе и сотрудничестве. Его подписали президент Борис Ельцин и украинский лидер Леонид Кучма в 1997 году.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #пушков

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