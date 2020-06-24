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1:03   24 Июня 2020
Общество

Журналист выяснил, кто спонсирует информационные кампании против поправок в Конституцию

Журналист выяснил, кто спонсирует информационные кампании против поправок в Конституцию

Журналист под псевдонимом Злой Аналитик провел свое расследование и выяснил, кто стоит и финансирует кампанию "НЕТ", направленную на дискредитацию голосования по поправкам к Конституции РФ.

Автор разоблачающего материала сразу отметил, что кампания "НЕТ" не смогла выбиться на платформу общегражданской инициативы, тем самым провалив захват влияния на социально-политическую ситуацию в столичном регионе.

Как утверждает обозреватель, созданием проекта занимались выходцы из небезызвестной "Открытой России" и "Школы местного самоуправления" (ШМС). Сооснователь последнего Наталья Шавшукова, по словам журналиста, является посредником ежемесячного финансирования американских фондов — NEW и Free For Russia — на сумму в 20,6 тыс. долларов.

"Финансируют американцы и тренинги ШМС, проходящие в регионах. Например, по подготовке к выборам оппозиционных активистов, выступающих против возведения полигона ТБО в Архангельске", — добавил автор расследования.

Кроме того, представители иностранных фондов предоставляют своим подопечным методические справочники по реализации успешной избирательной кампании. Все доказательства Злой Аналитик опубликовал на своем канале в "Яндекс. Дзен".

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне обнародовали результаты исследования о намерениях россиян в отношении поправок к Конституции. Согласно данным ВЦИОМ, 67-71% граждан считают изменения в Основной закон необходимыми, а 28-31% — наоборот.

Журналист выяснил, кто спонсирует информационные кампании против поправок в Конституцию

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Автор: Яна Либерман
#расследование

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