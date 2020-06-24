Зеленского развеселили украинские дальнобойщики-"засранцы"

Украинских дальнобойщиков в Viber назвал "засранцами" президент Украины Владимир Зеленский. Он присоединился к чату, где водители машин с тяжелыми грузами делятся способами скрытно проезжать блокпосты.

Наблюдая за перепиской водителей, Владимир Зеленский узнал, что те рассказывают друг другу о маршрутах, на которых не взвешивают грузовики. В одной из таких групп Viber Зеленский выложил видео, впоследствии опубликованное телеканалом "112. Украина". Лидер пообещал найти все подобные чаты и добавил, что их участникам "будет больно".

"Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – сообщил президент в своем видеообращении.

Глава государства обвинил водителей в неспособности помогать стране, в то время как остальные стараются делать что-то хорошее.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, рассказал о планах ведомства по введению осовремененной системы контроля взвешивания. Он уточнил, что на текущий год запланировано введение 20 подобных систем.