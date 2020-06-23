Оперштаб Москвы сообщил о смерти 14 пациентов с коронавирусом

Общее количество жертв с положительным тестом на COVID-19 в Москве достигло 3657 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в стлоице.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений из-за распространения коронавируса, передает ТАСС. Ряд запретов будет снят с 23 июня. В городе заработают кафе, рестораны, фитнесс-клубы и бассейны. Москвичи снова смогут пользоваться лавочками, уличными тренажерами и посещать детские площадки. Возобновят работу компании речного транспорта и турагентства, однако экскурсии по Москве все еще останутся под запретом.

Детские сады начнут работу в обычном режиме с рядом мер предосторожности. В коридорах установят дозаторы с антисептиками, а в помещениях — приборы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники сдадут тест на коронавирус. Около двух тысяч детей, которые сейчас находятся на карантине, смогут попасть в детсад только после окончания необходимого периода изоляции.