Бюллетени для голосования по Конституции передали участковым комиссиям Марьино

Участковые комиссии территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марьино в столице России получили бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ.

Первоначально бюллетени поступают в ТИК, а затем комиссия их распределяет и передает на участки для голосования. Об этом рассказала председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 1525 Надежда Карпова. Также она сообщила, что представители УИК получают бюллетени в сопровождении сотрудника органов внутренних дел.

После того, как бланки поступили на участок, их пересчитывают и заверяют подписями двух членов УИК, а также печатью, передают "Аргументы и факты". Далее бюллетени хранятся в сейфе, а выдаются они уже непосредственно участникам голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.