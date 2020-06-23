Неизвестные атаковали сирийские провинции Сувейда и Дейр-эз-зор

Войска противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку. Оперативную информацию передает государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.

Сирийские системы противовоздушной обороны сработали после атаки с воздуха, передает агентство SANA. Сообщается, что ПВО САР отражают вражеские атаки в провинции Сувейда и Дейр-эз-Зор. На данный момент цели поражения и источник атаки остаются неизвестными.

Недавно сообщалось, что российские ПВО сбили беспилотные летательные аппараты недалеко от авиабазы России Хмеймим. Данные об этом передавал 23 июня руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.