ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

Въезд на территорию стран Евросоюза может быть запрещен для россиян, американцев и бразильцев. Соответствующие меры могут быть приняты из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Окончательное решение еще не принято, однако Евросоюз рассматривает такую возможность. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на проект документа ЕС.

Ограничения коснутся граждан, приезжающих из США, Бразилии и России. Именно эти три страны занимают первые три места по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире.