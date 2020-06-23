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20:58   23 Июня 2020
Экономика

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Изменения в расчете НДФЛ, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал аккуратными и отметил их важность для доверия и стабильности.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить ставку с 13% до 15% для доходов более 5 млн рублей в год. Он отметил, что вырученные средства от данной меры будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.

Кудрин, в свою очередь, подчеркнул, что плоская шкала налога была введена для легализации зарплат в стране, что работало в нулевых годах. Корректировка НДФЛ допустима, если больше не претерпит изменений, что является залогом доверия и стабильности, написал глава Счетной палаты в своем микроблоге Twitter.

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Автор: Илья Романович
#путин #кудрин #ндфл

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