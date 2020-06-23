Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

 Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи
Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

 Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

 Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи
Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

 Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
20:40   23 Июня 2020
Политика

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Украине угрожают масштабные экономические проблемы. Об этом предупредил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии считает, что Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы. Он призвал руководство страны не делать вид, что ничего не происходит.

По его мнению, большинству украинских семей предстоит столкнуться с голодом. Впереди у страны крайне сложные времена, поэтому необходимо много работать, чтобы их пережить. Саакашвили заявил, что знает, как исправить ситуацию за 100 дней, но не поделился секретом.

Также усложнит ситуацию в стране возможная остановка транзита российского газа, пишет телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #саакашвили #голод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...