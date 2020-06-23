Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Украине угрожают масштабные экономические проблемы. Об этом предупредил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии считает, что Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы. Он призвал руководство страны не делать вид, что ничего не происходит.

По его мнению, большинству украинских семей предстоит столкнуться с голодом. Впереди у страны крайне сложные времена, поэтому необходимо много работать, чтобы их пережить. Саакашвили заявил, что знает, как исправить ситуацию за 100 дней, но не поделился секретом.

Также усложнит ситуацию в стране возможная остановка транзита российского газа, пишет телеканал "360".