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20:22   23 Июня 2020
Экономика

Директор РАЭК высоко оценил решение Путина снизить налоги для IT-сферы

Директор РАЭК высоко оценил решение Путина снизить налоги для IT-сферы

Инициатива президента Владимира Путина позволит снизить налоговую нагрузку на высокотехнологичные компании и стимулировать их развитие. Предложение главы государства оценил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Предложение Путина о снижении налоговой ставки на прибыль для сферы IT предполагает проведение так называемого "налогового маневра". Компании отрасли могут получить возможность выплачивать меньшие проценты налогами, что положительно скажется на их развитии. По сути, меняется сама парадигма взаимодействия с высокотехнологичной индустрией — теперь государство готово стимулировать ее. Об этом сообщает пресс-служба РАЭК со ссылкой на директора ассоциации Сергея Плуготаренко.

Вопросы поддержки IT-отрасли обсуждались в ходе видеосовещания президента с представителями компаний. Плуготаренко полагает, что именно обсуждение проблемы налогообложения позволило запустить стимулирование. Этому способствовала работа ведомств и общественности, которая демонстрирует запрос на модернизацию государственных иснтитутов.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #it #налоги #технологии #раэк

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