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Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

 Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

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Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

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 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

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20:22   23 Июня 2020
Политика

Медведчук: Киев препятствует делегатам Украины посетить парад Победы в Москве

Медведчук: Киев препятствует делегатам Украины посетить парад Победы в Москве

Власти Украины предпринимают попытки помешать делегации от Верховной рады посетить военный парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Об этом рассказал лидер фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что он лично и его однопартийцы намерены побывать в Москве на этом важном событии. Политик отметил, что парад Победы имеет историческую значимость как для РФ, так и для украинского государства. Но официальный Киев препятствует этим намерениям, пишет РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #украина #парад #медведчук

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