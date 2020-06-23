Медведчук: Киев препятствует делегатам Украины посетить парад Победы в Москве

Власти Украины предпринимают попытки помешать делегации от Верховной рады посетить военный парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Об этом рассказал лидер фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что он лично и его однопартийцы намерены побывать в Москве на этом важном событии. Политик отметил, что парад Победы имеет историческую значимость как для РФ, так и для украинского государства. Но официальный Киев препятствует этим намерениям, пишет РИА Новости.