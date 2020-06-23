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 Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

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20:01   23 Июня 2020
Общество

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Фейковые сообщения активно распространяются недостоверными источниками в сети Интернет. Эксперт Александр Малькевич рассказал о количестве обнародованных вбросов.

Противники дополнений к Конституции Российской Федерации распространяют недостоверные данные о предстоящем плебисците. Обнародовано свыше 2 тысяч фейковых сообщений.

Глава экспертно-консультативной группы по общественному контролю за дистанционным голосованием Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал об обнаружении вбросов. Специалисты зафиксировали недостоверные источники. Участники группы направили данные в Государственную думу РФ. Эксперты должны предоставить необходимую правовую оценку со стороны Федерального собрания РФ.

Для улучшения качества жизни россиян созданы поправки к главному закону страны. Рассматриваются вопросы о качественном медицинском обеспечении граждан и обязательной ежегодной индексации пенсий. Голосование по одобрению поправок будет проходить с 25 июня по 1 июля.

Малькевич рассказал о создании фейков о плебисците по поправкам СМИ-иноагентами. Эксперт поделился информацией о манипуляциях с данными, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #фейки #малькевич

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