Первый пассажирский поезд из Петербурга прибудет в Мурманск по новому обходному участку

Состав из Северной столицы станет первым пассажирским поездом, прибывшим в Мурманск. Уже 24 июня он доставит граждан на вокзал.

Уже 25 июня поезд отправится в обратном направлении. Поезда других направлений будут прибывать и отправляться со станции Выходной. Там в сжатые сроки был возведен современный вокзальный комплекс. Пассажиров будут доставлять в Мурманск на автобусах.

Поезд сообщением Мурманск — Петербург — Мурманск будет прибывать на станцию, расположенную именно в этом заполярном городе. Когда возобновится отправка и прибытие других поездов, пока не сообщается. В пути пассажиры проведут примерно 26 часов.