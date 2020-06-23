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19:57   23 Июня 2020
Общество

Первый пассажирский поезд из Петербурга прибудет в Мурманск по новому обходному участку

Первый пассажирский поезд из Петербурга прибудет в Мурманск по новому обходному участку

Состав из Северной столицы станет первым пассажирским поездом, прибывшим в Мурманск. Уже 24 июня он доставит граждан на вокзал.

Уже 25 июня поезд отправится в обратном направлении. Поезда других направлений будут прибывать и отправляться со станции Выходной. Там в сжатые сроки был возведен современный вокзальный комплекс. Пассажиров будут доставлять в Мурманск на автобусах.

Поезд сообщением Мурманск — Петербург — Мурманск будет прибывать на станцию, расположенную именно в этом заполярном городе. Когда возобновится отправка и прибытие других поездов, пока не сообщается. В пути пассажиры проведут примерно 26 часов.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #поезд #мурманск

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