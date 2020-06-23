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19:55   23 Июня 2020
Общество

Путин подписал закон о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Путин подписал закон о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о дополнении к социальным выплатам по закону "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". Эти средства не будут учитываться в доходах семьи при получении других мер социальной поддержки.

Выплату могут получить все граждане РФ, которые являются родителями, усыновителями, опекунами или попечителями детей соответствующего возраста.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#дети #путин #выплаты

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