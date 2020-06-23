Путин подписал закон о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о дополнении к социальным выплатам по закону "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". Эти средства не будут учитываться в доходах семьи при получении других мер социальной поддержки.

Выплату могут получить все граждане РФ, которые являются родителями, усыновителями, опекунами или попечителями детей соответствующего возраста.