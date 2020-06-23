Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

 Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи
Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

 Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

ЕС может закрыть границы для граждан РФ, США и Бразилии

 Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи

Малькевич: количество фейков о плебисците по поправкам превысило 2 тысячи
Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

Кудрин отметил важность корректировки НДФЛ, которую предложил Путин

 Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине

Саакашвили предсказал голод для большинства семей на Украине
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
19:55   23 Июня 2020
Общество

Система здравоохранения Семашко помогает в борьбе с COVID-19

Система здравоохранения Семашко помогает в борьбе с COVID-19

Одну из самых известных всему миру систем здравоохранения все чаще вспоминают в последнее время в связи с пандемией коронавируса. Ее создателем является первый нарком народного здравоохранения Советской России Николай Семашко.

Медицинские знания и сильная энергетика наркома Николая Семашко совместно с деятельностью врачей-подвижников позволила выстроить самую масштабную систему здравоохранения в России. Она охватила всю структуру медицинских учреждений: от сельских медпунктов до районных, областных и городских поликлиник, а также женских консультаций и родильных домов. Одновременно были созданы санэпидемстанции, начала свою деятельность Академия медицинских наук, пишет "Литературная газета".

Благодаря проделанной работе Семашко его последователи сумели предотвратить вспышки эпидемий в годы Великой Отечественной войны и спасти жизни более 70% пострадавших. Прагматичные немцы начинали лечение согласно системе Бисмарка — от легкораненных, которые быстрее вернутся в строй. Советские врачи сначала помогали людям с тяжелыми травмами. Такой подход на сегодняшний день помогает сохранить жизни пациентам с тяжелым течение COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#здравоохранение #семашко #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...