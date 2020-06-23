Система здравоохранения Семашко помогает в борьбе с COVID-19

Одну из самых известных всему миру систем здравоохранения все чаще вспоминают в последнее время в связи с пандемией коронавируса. Ее создателем является первый нарком народного здравоохранения Советской России Николай Семашко.

Медицинские знания и сильная энергетика наркома Николая Семашко совместно с деятельностью врачей-подвижников позволила выстроить самую масштабную систему здравоохранения в России. Она охватила всю структуру медицинских учреждений: от сельских медпунктов до районных, областных и городских поликлиник, а также женских консультаций и родильных домов. Одновременно были созданы санэпидемстанции, начала свою деятельность Академия медицинских наук, пишет "Литературная газета".

Благодаря проделанной работе Семашко его последователи сумели предотвратить вспышки эпидемий в годы Великой Отечественной войны и спасти жизни более 70% пострадавших. Прагматичные немцы начинали лечение согласно системе Бисмарка — от легкораненных, которые быстрее вернутся в строй. Советские врачи сначала помогали людям с тяжелыми травмами. Такой подход на сегодняшний день помогает сохранить жизни пациентам с тяжелым течение COVID-19.