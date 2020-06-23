Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, самолет с белорусским лидером на борту приземлился в аэропорту "Внуково".

Российский президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу на приуроченный к 75-летию Победы над фашизмом параду, который пройдет в столице 24 июня. Белорусский лидер будет присутствовать на мероприятии со своими сыновьями.

Торжественное мероприятие по случаю юбилейной даты перенесли с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Положительная динамика по коронавирусу наблюдается в стране уже несколько недель, поэтому власти постепенно ослабляют ограничительные меры.