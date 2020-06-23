ПНС Ливии пытается сфабриковать "вмешательство" Каира, похищая египтян

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пытается приписать Каиру "военное вмешательство", выдавая за солдат похищенных граждан Египта, сообщают СМИ.

Представители штаба "Вулкан гнева" опубликовали в Facebook сообщение о задержании 16 египтян в Сабрате, которые якобы прибыли в город хитрым и запутанным маршрутом, пишет ФАН. Таким образом боевики ПНС Ливии попытались "доказать" причастность похищенных людей к египетским войскам. О дальнейших действиях в отношении задержанных не сообщается, однако известно, что сейчас террористы устанавливают причины визита в Ливию.

Боевики преступного режима Файеза Сарраджа уже не первый раз похищают граждан Египта. Ранее радикалы выложили видео, в котором показали пытки и унижения 200 египетских рабочих, захваченных в Тархуне и перевезенных в Мисурату. Второе видео продемонстрировало акт изнасилования, совершенный террористами над одним из египетских граждан.