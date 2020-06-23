Депутат Нилов: увеличение собираемости страховых взносов спровоцирует рост пенсий

Основным условием для роста страховой пенсии является увеличение собираемости страховых взносов, что сделает бюджет Пенсионного фонда профицитным, рассказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, бюджет ПФР зачастую является дефицитным, так как общая сумма сбора страховых взносов не может обеспечить выплаты для всех пенсионеров. Таким образом, государство компенсирует дефицит, но за счет этого нельзя обеспечить повышение пенсии. Нилов отметил, что Пенсионный фонд еще ни разу не смог проиндексировать пенсии в апреле выше уровня инфляции, передает ФАН.

Вторым фактором, который сдерживает рост страховой пенсии, является практика работодателей выплачивать "серые зарплаты". При этом отчислений в Пенсионный фонд не производится, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Он уверен, что при снижении количества заработных плат в конвертах пенсии начнут расти.

Неделя голосования по поправкам к Конституции пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Российские власти, среди прочего, предложили закрепить в Основном законе положения об обязательной ежегодной индексации пенсий.