Иммунолог Ярцева: выходной 24 июня не должен стать поводом забыть о масочном режиме

Праздник в честь проведения парада Победы — дополнительный выходной для россиян. И в этот день население должно помнить о соблюдении мер предосторожности: носить маски и перчатки, заботиться об окружающих, считает иммунолог Ирина Ярцева.

На этой неделе россиян ждет дополнительный выходной. Указом президента РФ Владимира Путина нерабочим объявлена дата 24 июня. В этот день во многих городах страны пройдет торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник пройдет на фоне постепенного послабления ограничительных мер, принятых властями в связи с пандемией коронавируса. Гулять по улицам можно, но соблюдая все рекомендации медиков, то есть в медицинских масках и перчатках. В особенности это касается людных мест.

В первую очередь, заявила в интервью изданию "Слово и дело" врач-иммунолог Ирина Ярцева, россиянам следует помнить об окружающих, находящихся в группе риска. Это пожилые люди. Вообще же дополнительный выходной, по мнению медика, не должен стать причиной забыть об ограничительных мерах. Выходить из карантина следует с осторожностью.