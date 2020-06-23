Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

 ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию

ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию
Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

 Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

 ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию

ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию
Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

 Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
19:09   23 Июня 2020
Политика

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Статья президента России Владимира Путина в The National Interest очень важная, потому что она демонстрирует внимание, уделяющееся самым трагическим страницам как российской, так и европейской истории, заявил временный поверенный в делах Яков Ливне.

Ливне в интервью NEWS.ru согласился с лидером Российской Федерации, написавшим в своей статье о недопустимости фальсификации истории и необходимости опираться только на факты. Он также отметил, что все хорошо знакомы с происходящим в период Второй мировой войны, поскольку сейчас данные о тех событиях находятся в легкой доступности.

Временно поверенный в делах Израиля в РФ добавил, что следует исходить из реальных фактов, которые могут быть неудобны для кого-то. Ливне подчеркнул, что необходимо знать историю и невозможно ее заново выдумать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #израиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...