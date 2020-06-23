Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Статья президента России Владимира Путина в The National Interest очень важная, потому что она демонстрирует внимание, уделяющееся самым трагическим страницам как российской, так и европейской истории, заявил временный поверенный в делах Яков Ливне.

Ливне в интервью NEWS.ru согласился с лидером Российской Федерации, написавшим в своей статье о недопустимости фальсификации истории и необходимости опираться только на факты. Он также отметил, что все хорошо знакомы с происходящим в период Второй мировой войны, поскольку сейчас данные о тех событиях находятся в легкой доступности.

Временно поверенный в делах Израиля в РФ добавил, что следует исходить из реальных фактов, которые могут быть неудобны для кого-то. Ливне подчеркнул, что необходимо знать историю и невозможно ее заново выдумать.