Московский суд объявил в международный розыск двух участников "Артподготовки"

Лефортовский районный суд города Москвы принял решение во время слушания по делу Надежды Петровой и Александра Свищева, которые являются участниками движения "Артподготовка" (запрещена в России). Их разыскивают на международном уровне.

Приговор огласили 23 июня. Суд принял решение о заочном аресте двух участников экстремистского движения, назначив им меру пресечения в виде ареста на два месяца, срок которого начнется, когда Петрову и Свищева передадут на государственной границе Российской Федерации конвоирам Федеральной службы исполнения наказаний или же задержат в стране.