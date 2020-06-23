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19:08   23 Июня 2020
Происшествия

Московский суд объявил в международный розыск двух участников "Артподготовки"

Московский суд объявил в международный розыск двух участников "Артподготовки"

Лефортовский районный суд города Москвы принял решение во время слушания по делу Надежды Петровой и Александра Свищева, которые являются участниками движения "Артподготовка" (запрещена в России). Их разыскивают на международном уровне.

Приговор огласили 23 июня. Суд принял решение о заочном аресте двух участников экстремистского движения, назначив им меру пресечения в виде ареста на два месяца, срок которого начнется, когда Петрову и Свищева передадут на государственной границе Российской Федерации конвоирам Федеральной службы исполнения наказаний или же задержат в стране.

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Автор: Илья Романович
#суд #артподготовка #международный розыск

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