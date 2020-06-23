Обращение Путина к нации. Главное

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с очередным обращением к гражданам. Глава государства анонсировал новые государственные меры поддержки экономики, а также сообщил о дополнительных выплатах медикам, которые помогали спасать жизни людей в сложной эпидемиологической обстановке.

Стимулирующие выплаты гражданам

Продлены стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам на июль и август. Для работников социальных учреждений также предусмотрели дополнительные выплаты на два месяца — до 15 сентября.

В июле выплатят дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. По словам российского лидера, таких семей в стране насчитывается около 28 миллионов. Причем, тем семьям, что уже получили деньги в июне, новую выплату начислят автоматически, без подачи заявлений и оформления документов.

Повышенные выплаты будут сохранены до сентября для потерявших работу граждан. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат в июле и в августе получать по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице. К 2021 году Путин поручил принять меры для полного восстановления рынка труда.

Расширение программы льготной ипотеки и кредитов предприятиям

Президент предложил расширить возможности льготной ипотеки и распространить ее на новое жилье стоимостью до 12 миллионов рублей в крупных городах, и до шести миллионов — в малых. По словам главы государства, этой программой уже воспользовались более 47 тысяч семей.

Также для восстановления экономики, Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на кредиты предприятиям под 2%. При сохранении штатной численности работников долг с организации будет списан. Заявки на оформление льготных кредитов уже подали более 90 тысяч компаний.

Налоги

С 1 января 2021 года будет повышена ставка НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год. Повышенный налог будет распространяться на часть, превышающую пять миллионов. Путин пообещал, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими болезнями.

«Эти средства предлагаю окрасить. Целевым способом направлять на лечение тяжелобольных детей, высокотехнологичных операций, закупку оборудования. Порядка 60 миллиардов ежегодно плюсом к тем, которые уже выделяются», – сказал президент.

Помимо этого, с 1 июля на территории всей страны распространится режим самозанятых, которых уже в России более трех миллионов. Статус самозанятого можно будет оформить с 16 лет.

Также Путин предложил бессрочно существенно снизить проценты по страховым взносам в IT-сфере с 14% до 7,6%, а налог на прибыль установить в размере 3% вместо нынешних 20%.

И напоследок

Дополнительная помощь будет оказана всем регионам в размере 100 миллиардов рублей. И еще столько же будет выделено на обновление дорожной сети в субъектах, которые осуществят ремонт наиболее качественно и в короткие сроки.

Также Владимир Путин сообщил, что на переподготовку кадров, а также обновление медицинских учреждений и закупку современного оборудования для борьбы с коронавирусом было выделено 500 миллиардов рублей.