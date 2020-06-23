Макрон: инцидент с турецким кораблем у берегов Ливии указывает на "смерть мозга" НАТО

Инцидент с участием корабля ВМС Турции вблизи ливийских границ показал "смерть мозга" НАТО, уверен французский лидер Эммануэль Макрон.

НАТО находится в весьма затруднительном положении из-за "смерти мозга" Североатлантического альянса, пишет ФАН со ссылкой на слова Макрона. Он отметил, что признаком этого стал случай неподалеку от границ Ливии, в ходе которого экипаж турецкого военного корабля отказался продемонстрировать груз команде французского фрегата, участвующего в миссии НАТО по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН Sea Guardian. Кроме того, моряки Турции взяли на прицел корабль Франции, облучив его при помощи радара СУО.

Французский президент, не единожды выступавший против вмешательства Турции в Ливию, которое является нарушением взятых на себя Анкарой обязательств в ходе конференции в Берлине, отметил, что турки повели себя "враждебно и агрессивно". По мнению Макрона, Турция должна быть исключена из блока НАТО за свои действия.