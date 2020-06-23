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18:23   23 Июня 2020
Экономика

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Губернатор Александр Беглов утвердил индекс, ограничивающий рост тарифов на услуги ЖКХ в размере 3,5%, что ниже установленного на федеральном уровне на 0,3%.

В Санкт-Петербурге сохраняют тенденцию сдерживание роста тарифов на ЖКЖ ниже прогнозируемого уровня инфляции. Так, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" увеличил на 3% тариф на питьевую воду, установив цену в 32,53 руб./куб.м., что является исторически минимальным темпом прироста с 2011 года.

Стоимость отопления с 1 июля 2020 года установлена в размере 1818,29 руб./Гкал, горячее водоснабжение — 109,10 руб./куб.м, стоимость электроэнергии для домов с газовыми плитами установлена в размере 4,82 руб./кВт*ч. Таким образом, для семьи из трех человек коммунальные платежи вырастут на 3,3%, что заметно ниже чем текущий показатель инфляции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#жкх #тариф #платеж

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