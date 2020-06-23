Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Губернатор Александр Беглов утвердил индекс, ограничивающий рост тарифов на услуги ЖКХ в размере 3,5%, что ниже установленного на федеральном уровне на 0,3%.

В Санкт-Петербурге сохраняют тенденцию сдерживание роста тарифов на ЖКЖ ниже прогнозируемого уровня инфляции. Так, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" увеличил на 3% тариф на питьевую воду, установив цену в 32,53 руб./куб.м., что является исторически минимальным темпом прироста с 2011 года.

Стоимость отопления с 1 июля 2020 года установлена в размере 1818,29 руб./Гкал, горячее водоснабжение — 109,10 руб./куб.м, стоимость электроэнергии для домов с газовыми плитами установлена в размере 4,82 руб./кВт*ч. Таким образом, для семьи из трех человек коммунальные платежи вырастут на 3,3%, что заметно ниже чем текущий показатель инфляции.